Общество

В Кузнецке открыли мемориальную доску погибшему на СВО врачу

В четверг, 6 ноября, в Кузнецке увековечили память врача-ортопеда, героя специальной военной операции Евгения Орлова. Мемориальная доска появилась на здании межрайонной стоматологической поликлиники на улице Кирова.

Евгений Орлов проработал в медицинском учреждении более 30 лет, был востребованным специалистом. В октябре 2022 года он подписал контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО. 6 декабря 2024-го кузнечанин героически погиб в возрасте 59 лет. Его наградили орденом Мужества и медалью Жукова.

«Все это время он добросовестно выполнял свою трудную солдатскую работу, а его работа была одной из самых сложных на войне, поскольку отвечал не только за себя, но и за многих тех, кого спасал, вытаскивая с поля боя, а это десятки, а может быть, и сотни наших ребят.

Каждый раненый солдат помнит того, кто его спас, кто подарил ему шанс на жизнь. Это огромная нагрузка, которую Евгений Евгеньевич выполнял, будучи немолодым человеком. И это подвиг вдвойне», - отметил глава Кузнецка Сергей Златогорский, присутствовавший на открытии доски. Он рассказал о событии в своем телеграм-канале.

Помимо представителей власти, у здания поликлиники также собрались близкие и друзья Евгения Орлова, его коллеги и знакомые. Они почтили память погибшего минутой молчания и возложили цветы.

Источник — фото из TG-канала Сергей Златогорского
