Сетевое издание|18+|Среда|24 янв 2024|16:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Обязательно ли проходить медосмотр на работе?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вопрос от интернет-пользователя

На работе заставляют пройти медосмотр: якобы он нужен всем. Правомерно ли это?

Ответ специалиста

Если в трудовом договоре не прописан этот момент, то работодатель не вправе заставлять вас проходить медосмотр, отметили эксперты портала «Объясняем.РФ»

При этом медосмотры бывают предварительными (при поступлении на работу), периодическими (во время работы), внеочередными (по медпоказаниям), постоянными (каждый рабочий день или смену).

Первые два вида предусмотрены для людей, трудящихся во вредных/опасных условиях, работников транспорта, пищевой промышленности, общепита, торговли, водопроводных сооружений, медорганизаций и детских учреждений.

«Внеочередные медосмотры должны проходить люди, которые работают во вредных/опасных условиях, и работники транспорта», - отметили специалисты.

Постоянные медосмотры нужны занятым на подземных работах, где обязанности сопряжены с управлением машинами, и работникам транспорта.

При этом обязательные медосмотры всегда оплачивает работодатель. Во время их прохождения сотрудника должны освободить от обязанностей, но сохранить заработок.

«Если вы проходите медосмотр в течение рабочего дня, то это время тоже считается отработанным и соответствующе оплачивается», - подчеркнули эксперты.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте