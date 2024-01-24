Обязательно ли проходить медосмотр на работе?

24.01.2024 | 14:40

Вопрос от интернет-пользователя

На работе заставляют пройти медосмотр: якобы он нужен всем. Правомерно ли это?

Ответ специалиста

Если в трудовом договоре не прописан этот момент, то работодатель не вправе заставлять вас проходить медосмотр, отметили эксперты портала «Объясняем.РФ»

При этом медосмотры бывают предварительными (при поступлении на работу), периодическими (во время работы), внеочередными (по медпоказаниям), постоянными (каждый рабочий день или смену).

Первые два вида предусмотрены для людей, трудящихся во вредных/опасных условиях, работников транспорта, пищевой промышленности, общепита, торговли, водопроводных сооружений, медорганизаций и детских учреждений.

«Внеочередные медосмотры должны проходить люди, которые работают во вредных/опасных условиях, и работники транспорта», - отметили специалисты.

Постоянные медосмотры нужны занятым на подземных работах, где обязанности сопряжены с управлением машинами, и работникам транспорта.

При этом обязательные медосмотры всегда оплачивает работодатель. Во время их прохождения сотрудника должны освободить от обязанностей, но сохранить заработок.

«Если вы проходите медосмотр в течение рабочего дня, то это время тоже считается отработанным и соответствующе оплачивается», - подчеркнули эксперты.