Ликбез

«НеприемлЕмый» или «неприемлИмый» - как правильно?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Когда не нравятся условия, определяющие жизнь или работу, говорят, что они неприемлемы. Как правильно написать слово: «неприемлЕмый» или «неприемлИмый»? И какая здесь приставка: «пре-» или «при-»?

Неприемлемый - значит, такой, который невозможно принять. Поэтому в слове - приставка «при-», указывающая приближение, присоединение.

Вторая трудная гласная находится за корнем слова, в суффиксе. Ее выбор определяется спряжением глагола. По правилу, которое изучают в школе, к 2-му спряжению относятся все глаголы с окончанием на «-ить», кроме «брить» и «стелить». Все остальные - к 1-му.

«Неприемлемый», как и «приемлемый», - книжные формы устаревшего глагола «приять». Его современный вариант - «принять», «принимать». Оканчивается не на «-ить» - следовательно, спряжение 1-е. В окончаниях и суффиксах нужна гласная Е: душа не принимаЕт, не приемлЕт лжи; не принимаЕмые во внимание факты - и неприемлЕмые условия.

Частица «не» с глаголами пишется раздельно (кроме исключений), а в слове «неприемлемый» она превращается в приставку.

Будем внимательны к нормам орфографии, чтобы писать грамотно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте