«НеприемлЕмый» или «неприемлИмый» - как правильно?

05.09.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Когда не нравятся условия, определяющие жизнь или работу, говорят, что они неприемлемы. Как правильно написать слово: «неприемлЕмый» или «неприемлИмый»? И какая здесь приставка: «пре-» или «при-»?

Неприемлемый - значит, такой, который невозможно принять. Поэтому в слове - приставка «при-», указывающая приближение, присоединение.

Вторая трудная гласная находится за корнем слова, в суффиксе. Ее выбор определяется спряжением глагола. По правилу, которое изучают в школе, к 2-му спряжению относятся все глаголы с окончанием на «-ить», кроме «брить» и «стелить». Все остальные - к 1-му.

«Неприемлемый», как и «приемлемый», - книжные формы устаревшего глагола «приять». Его современный вариант - «принять», «принимать». Оканчивается не на «-ить» - следовательно, спряжение 1-е. В окончаниях и суффиксах нужна гласная Е: душа не принимаЕт, не приемлЕт лжи; не принимаЕмые во внимание факты - и неприемлЕмые условия.

Частица «не» с глаголами пишется раздельно (кроме исключений), а в слове «неприемлемый» она превращается в приставку.

Будем внимательны к нормам орфографии, чтобы писать грамотно!