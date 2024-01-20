С кем ребенок может выехать за границу?

20.01.2024 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Что нужно, чтобы вывезти своего ребенка за границу? И с кем он может поехать?

Ответ специалиста

Если ребенок едет с родителем, усыновителем, опекуном или попечителем, то бишь с законным представителем, то дополнительные документы оформлять не нужно, рассказывают специалисты портала госуслуг.

Когда несовершеннолетнего сопровождают бабушка, учитель или посторонний человек, необходимо оформить согласие на выезд. Это делает законный представитель у нотариуса.

«Ребенок может выехать по своему загранпаспорту и загранпаспорту родителя, если ребенок младше 14 лет вписан к родителю и они вместе едут за границу», - отметили эксперты.

С собой нужно взять документ, подтверждающий полномочия законного представителя. К таким относятся российское свидетельство о рождении, иностранное свидетельство о рождении и его нотариально заверенный перевод, документ, подтверждающий права усыновителя, опекуна или попечителя.