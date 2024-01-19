Что делать, если передумали разводиться?

Вопрос от интернет-пользователя
Начали разводиться, а теперь передумали. Что делать?
Ответ юриста
Если вы подали заявление на развод в ЗАГСе, то нужно написать еще одно, повторное - об отзыве предыдущего. При этом решение должно исходить от обоих супругов. Необходимо подавать заявление совместно.
Также в документе придется указать причину отказа от развода.
После этого брак останется действительным.
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