Что делать, если передумали разводиться?

19.01.2024 | 15:45

Вопрос от интернет-пользователя

Начали разводиться, а теперь передумали. Что делать?

Ответ юриста

Если вы подали заявление на развод в ЗАГСе, то нужно написать еще одно, повторное - об отзыве предыдущего. При этом решение должно исходить от обоих супругов. Необходимо подавать заявление совместно.

Также в документе придется указать причину отказа от развода.

После этого брак останется действительным.