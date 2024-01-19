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Ликбез

Что делать, если передумали разводиться?

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Вопрос от интернет-пользователя

Начали разводиться, а теперь передумали. Что делать?

Ответ юриста

Если вы подали заявление на развод в ЗАГСе, то нужно написать еще одно, повторное - об отзыве предыдущего. При этом решение должно исходить от обоих супругов. Необходимо подавать заявление совместно.

Также в документе придется указать причину отказа от развода.

После этого брак останется действительным.

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