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Ликбез

Что нельзя использовать в имени ребенка?

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Вопрос от интернет-пользователя

Что не должно быть использовано в имени и фамилии ребенка? Можно ли назвать его Профессором Снейпом?

Ответ специалиста

Если у родителей одна фамилия, то ребенку достается такая же, рассказывают специалисты портала госуслуг. Если разные, то есть выбор либо можно дать ему двойную.

«Может состоять максимум из двух слов, написанных через дефис. У общих детей в семье двойная фамилия должна быть в одинаковой последовательности», - отметили эксперты.

В имени ребенка не должно быть цифр, буквенно-цифровых обозначений, а также числительных, символов, не являющихся буквами знаков (кроме дефиса), и бранных слов.

Кроме того, нельзя указывать ранги, должности, титулы. Из этого следует, что назвать ребенка Профессором Снейпом нельзя.

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