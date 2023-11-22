Несет ли ответственность водитель за ДТП по вине пешехода?

22.11.2023 | 14:45

Вопрос от интернет-пользователя

Если пешеход возник из ниоткуда и сам нарушил правила, должен ли водитель нести ответственность за то, что его сбил?

Ответ юриста

Водитель несет ответственность за ДТП, так как управляет источником повышенной опасности - автомобилем.

Согласно статье 1079 ГК РФ, водитель обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Обстоятельства произошедшего сильно влияют на наказание. Если будет установлено, что водитель не нарушал ПДД и не мог предотвратить наезд, уголовная ответственность не наступит. Однако выплатить компенсацию за причиненный вред здоровью придется все равно.