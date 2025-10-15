В Кузнецке Toyota Corolla врезалась в дерево и опрокинулась

15.10.2025 | 10:34

Во вторник, 14 октября, в Кузнецке Toyota Corolla врезалась в дерево. Пострадали два человека. Авария случилась в 20:55 на улице Белинского, уточнили в областной Госавтоинспекции.

21-летний водитель врезался в дерево, после чего автомобиль опрокинулся.

Молодой человек получил травмы. После оказания скорой медицинской помощи его отпустили.

Также пострадала 18-летняя пассажирка Toyota, ее госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - добавили в ГАИ.