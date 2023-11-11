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Ликбез

В каком возрасте можно получить пенсионные накопления?

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Вопрос от интернет-пользователя

Пенсионный возраст повысили, а как теперь снять пенсионные накопления? Тоже ждать?

Ответ специалиста

Повышение возраста выхода на пенсию не влияет на выплату пенсионных накоплений. Как и прежде, женщины имеют право обратиться за их получением в 55 лет, а мужчины в 60 лет.

«Это распространяется на все виды выплат пенсионных накоплений, включая накопительную пенсию, срочную и единовременную выплаты. Как и раньше, пенсионные накопления назначаются при наличии необходимых величины индивидуального пенсионного коэффициента и страхового стажа: в 2023 году это 25,8 коэффициента и 14 лет соответственно», - объяснили специалисты Социального фонда России.

При этом люди, достигшие нужного возраста, но не получившие достаточного страхового стажа или пенсионного коэффициента, могут получить единовременную выплату.

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