На какой срок можно взять больничный при травме?

10.11.2023 | 14:30

Вопрос от интернет-пользователя

Сколько максимум по времени можно пробыть на больничном, например если что-то сломал?

Ответ специалиста

Согласно Приказу Минздрава России от 23.11.2021 N 1089н (ред. от 13.12.2022) по решению врачебной комиссии, при тяжелых заболеваниях и травмах больничный лист могут продлевать до момента, когда гражданин восстановит трудоспособность, но этот срок не должен превышать 10 месяцев. При лечении туберкулеза - не более года.

«В случае заболеваний, профессиональных заболеваний и травм, в том числе полученных вследствие несчастного случая на производстве, когда оказание медицинской помощи осуществляется в амбулаторных условиях, листок нетрудоспособности формируется в день установления временной нетрудоспособности на весь период временной нетрудоспособности, включая нерабочие праздничные и выходные дни», - гласит закон.