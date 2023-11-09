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Ликбез

Что делать, если на кассе цена выше, чем на витрине?

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Вопрос от интернет-пользователя

Взял в магазине чай за 117 рублей. Пришел на кассу, а там - 169 рублей. Продавец сказала, что просто не успели поменять ценники. Что в таких случаях делать?

Ответ юриста

Магазин обязан продать вам товар за ту сумму, которая изначально была указана на ценнике, и здесь неважно, по какой причине она вдруг оказалась другой.

Согласно статье 10 закона о защите прав потребителей продавец должен предоставлять покупателю достоверную информацию о товаре, чтобы тот смог сделать правильный выбор. При этом наличие цены - обязательное условие.

Указав стоимость и выставив товар на полку, магазин задокументировал, что готов его продать. Это называется публичной офертой, когда любой желающий, увидевший предложение, может на него согласиться.

Вы вправе потребовать от магазина продажи товара по указанной изначально стоимости. Если вы уже оплатили покупку, запросить компенсацию разницы.

В случае когда вам не идут на встречу, необходимо сфотографировать ценник, описать произошедшее в жалобной книге и потребовать письменного ответа. Со снимком и полученными разъяснениями администрации направляйтесь в Роспотребнадзор.

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