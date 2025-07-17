Сельчанка украла деньги магазина, чтобы заплатить кредиторам

17.07.2025 | 11:01

27-летнюю жительницу Тамалинского района обвинили в присвоении более 90 000 рублей. Деньги лежали в сейфе продуктового магазина.

В полицию с заявлением о пропаже значительной суммы обратился представитель торговой точки. Правоохранители начали расследование и установили личность злоумышленницы.

Выяснилось, что деньги забрала работница магазина. В конце дня женщина воспользовалась отсутствием других сотрудников и пробралась к сейфу.

Сельчанка во всем призналась. Она пояснила, что пошла на преступление потому, что не имела средств расплатиться с кредиторами. Вся похищенная сумма на следующий день ушла на погашение задолженности.

По факту присвоения денег возбудили уголовное дело. Попытка избавиться от долгов незаконным способом может стоить сельчанке 6 лет свободы.