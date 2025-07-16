В Пензе сотрудница «Магнита» сделала себе подарок на Новый год

16.07.2025 | 15:42

В Пензе 38-летнюю работницу «Магнита» оштрафовали за кражу денег с использованием служебного положения.

Вечером 31 декабря 2024 года женщина-товаровед в подсобке проводила инкассацию и при внесении наличных в купюроприемник похитила 6 000 рублей. Она положила деньги в карман и ушла.

4 января работница таким же образом украла 6 680 рублей 17 копеек.

Когда недостача вскрылась, пензячка полностью признала вину.

Ей назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ и штрафа в размере 120 000 рублей, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.