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Криминал

В Каменском районе мужчине грозит срок из-за подобранной сумки

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В Каменском районе 68-летнему местному жителю грозит срок за кражу сумки в магазине. Он вытащил ее из продуктовой тележки 66-летней покупательницы.

Мужчина увидел вещь у входа в торговую точку, рядом никого не было. Забрав добычу, сельчанин вошел в магазин, достал из сумки кошелек с 5 000 рублей, после чего оставил ее на стеллаже и скрылся.

В Каменском районе мужчине грозит срок из-за подобранной сумки

Заметив пропажу, владелица обратилась в полицию. Подозреваемого нашли. Он признался, что уже потратил часть денег.

«По данному факту возбужденно уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в областном УМВД РФ.

В Каменском районе мужчине грозит срок из-за подобранной сумки

Ранее в Каменском районе мужчина слил 100 литров топлива с техники сельхозпредприятия, на котором работал.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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