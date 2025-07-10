В Кузнецке серийный вор торговал на рынке

10.07.2025 | 08:29

В Кузнецке полиция раскрыла серию магазинных краж. Подозреваемого, которым оказался 43-летний житель Самарской области, задержали.

Мужчина во всем признался и рассказал, что прибыл в Кузнецк, чтобы заработать. Для этого он избрал нестандартный способ.

Самарец посещал магазины, похищал товар с полок, прятал его в сумку, а затем уходил, минуя кассы. Добытое он сразу вез на рынок, где продавал местным жителям.

Общий ущерб пострадавших организаций, торгующих продуктами и техникой, превысил 30 000 рублей.

По факту краж возбудили уголовное дело, самарцу грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.