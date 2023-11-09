Чем отличается кража от грабежа?

09.11.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Если человек похитил товар в магазине - это кража или грабеж? А если вытащил кошелек у прохожего из кармана?

Ответ юриста

Есть одно главное различие между кражей и грабежом: если человек крадет что-либо у всех на виду и знает, что его видят, - это грабеж.

В другом случае, когда преступник действует скрытно, думая, что за ним никто не наблюдает, - это кража.

То есть кража (согласно статье 158 УК РФ) - тайное хищение чужого имущества, а грабеж (статья 161 УК РФ) - открытое.