В Пензе задержали похитителя строительных инструментов

19.08.2025 | 11:05

В Пензе 41-летнему горожанину придется ответить за серию краж из строительных магазинов. Он выходил с товаром, минуя кассы.

В полицию обратился представитель торгового центра и рассказал, что со стеллажа неизвестный похитил лазерный уровень стоимостью около 10 000 рублей.

Злоумышленника вычислили по камерам, нашли и задержали.

«Он не стал отрицать свою вину и рассказал, что на совершение преступления его толкнуло тяжелое финансовое положение. Похищенное он сдал в комиссионный магазин, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды», - сообщили в областном УМВД РФ.

Полицейские выяснили, что мужчина причастен еще к 7 подобным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до 2 лет лишения свободы.