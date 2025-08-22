Сетевое издание|18+|Пятница|22 авг 2025|11:57
Криминал

Саратовец брызнул перцовкой в пензенца и ограбил его

В Пензе 36-летнего саратовца обвинили в грабеже. Мужчина брызнул в лицо жертве слезоточивый газ. Преступление было совершено днем в июле на улице Володарского.

Как установила полиция, саратовец увидел в интернете объявление о продаже золотого браслета и позвонил по указанному номеру.

Продавец и покупатель договорились встретиться. Злоумышленник прибыл на место и попросил показать товар. Получив браслет, он распылил перцовку в лицо жертве и убежал.

Похищенное украшение преступник продал в родном городе. Ему заплатили 200 000 рублей.

Саратовца задержали. По факту грабежа возбудили уголовное дело, виновнику грозит лишение свободы на срок до 7 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото, видео УМВД РФ
