Саратовец брызнул перцовкой в пензенца и ограбил его

22.08.2025 | 10:13

В Пензе 36-летнего саратовца обвинили в грабеже. Мужчина брызнул в лицо жертве слезоточивый газ. Преступление было совершено днем в июле на улице Володарского.

Как установила полиция, саратовец увидел в интернете объявление о продаже золотого браслета и позвонил по указанному номеру.

Продавец и покупатель договорились встретиться. Злоумышленник прибыл на место и попросил показать товар. Получив браслет, он распылил перцовку в лицо жертве и убежал.

Похищенное украшение преступник продал в родном городе. Ему заплатили 200 000 рублей.

Саратовца задержали. По факту грабежа возбудили уголовное дело, виновнику грозит лишение свободы на срок до 7 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.