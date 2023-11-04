Как оспорить установку дорожных знаков?

Вопрос от интернет-пользователя
Появились новые знаки ограничения скорости на дороге. Стало только хуже. Куда жаловаться?
Ответ юриста
Вы можете обратиться в ГИБДД и потребовать проверить правомерность такой установки, она должна соответствовать ГОСТу. В течение 30 дней на ваше заявление придет ответ.
Кроме того, обжаловать установку знаков можно в суде. Это касается также режимов работы светофоров.
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