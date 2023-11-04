Как оспорить установку дорожных знаков?

04.11.2023 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Появились новые знаки ограничения скорости на дороге. Стало только хуже. Куда жаловаться?

Ответ юриста

Вы можете обратиться в ГИБДД и потребовать проверить правомерность такой установки, она должна соответствовать ГОСТу. В течение 30 дней на ваше заявление придет ответ.

Кроме того, обжаловать установку знаков можно в суде. Это касается также режимов работы светофоров.