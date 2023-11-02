Что может грозить за порчу дороги?

02.11.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Соседу не нравится, что мимо его дома проезжают машины. Он выкопал траншею, разбив асфальт, плюс насыпал гору песка чуть дальше, чтобы наверняка. Что ему может грозить?

Ответ юриста

За повреждение дороги соседа могут привлечь к административной ответственности по статье 12.33 КоАП РФ.

«Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на должностных лиц - 25 тысяч рублей; на юридических лиц - 300 тысяч рублей».