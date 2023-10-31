Можно ли узнать семейное положение человека?

31.10.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Встречаюсь с мужчиной, подозреваю, что у него есть жена, а он отказывается показывать паспорт. Можно ли как-то узнать его семейное положение?

Ответ юриста

Семейное положение человека является личной информацией и подпадает под защиту закона о персональных данных. Без соответствующего разрешения или правового основания вы не сможете официально узнать, женат мужчина или нет.

Показывать паспорт возлюбленный вам не обязан.