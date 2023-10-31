Что делать, если студенту не платят стипендию?

31.10.2023 | 14:45

Вопрос от интернет-пользователя

В институте 4 месяца как перестали платить стипендию. Говорят, что руководство все присваивает себе. Что делать?

Ответ юриста

Вы можете обратиться в прокуратуру, а также в Министерство образования РФ.

Описанная вами ситуация уголовно наказуема. Пункт 2 статьи 145.1 УК РФ гласит:

«Полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, -

наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (или без такового), либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (или без такового)».