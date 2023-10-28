Когда органы опеки могут забрать ребенка?

Вопрос от интернет-пользователя
Соседи постоянно скандалят, и слышен детский плач. Собираемся в следующий раз вызвать органы опеки. В каком случае они могут забрать ребенка?
Ответ юриста
Забрать ребенка из семьи могут при угрозе его жизни или здоровью. Статья 77 СК РФ гласит:
«При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится».
После этого орган опеки и попечительства должен уведомить о случившемся прокурора, а затем обратиться в суд с иском о лишении или об ограничении родителей родительских прав.
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