Когда органы опеки могут забрать ребенка?

28.10.2023 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Соседи постоянно скандалят, и слышен детский плач. Собираемся в следующий раз вызвать органы опеки. В каком случае они могут забрать ребенка?

Ответ юриста

Забрать ребенка из семьи могут при угрозе его жизни или здоровью. Статья 77 СК РФ гласит:

«При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится».

После этого орган опеки и попечительства должен уведомить о случившемся прокурора, а затем обратиться в суд с иском о лишении или об ограничении родителей родительских прав.