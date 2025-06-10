Как правильно хранить свежую клубнику?

Вопрос от интернет-пользователя
Родители дали много клубники, а мне столько сразу не съесть. Как правильно ее хранить, чтобы не пропала?
Ответ специалиста
Свежая клубника может храниться в холодильнике до нескольких недель, если не допускать избытка влаги - ягоды быстро портятся из-за нее.
Чтобы продлить срок хранения, нужно застелить бумажным полотенцем дно сухой и чистой стеклянной банки, потом пересыпать туда клубнику (немытую).
Далее сверху кладется еще одно бумажное полотенце, банка герметично закрывается и отправляется в холодильник.
Лишняя влага из клубники будет впитываться в бумагу, а крышка спасет от посторонних запахов.
Мыть ягоды нужно только перед тем, как съесть.
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