Ликбез

Как правильно хранить свежую клубнику?

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Вопрос от интернет-пользователя

Родители дали много клубники, а мне столько сразу не съесть. Как правильно ее хранить, чтобы не пропала?

Ответ специалиста

Свежая клубника может храниться в холодильнике до нескольких недель, если не допускать избытка влаги - ягоды быстро портятся из-за нее.

Чтобы продлить срок хранения, нужно застелить бумажным полотенцем дно сухой и чистой стеклянной банки, потом пересыпать туда клубнику (немытую).

Далее сверху кладется еще одно бумажное полотенце, банка герметично закрывается и отправляется в холодильник.

Лишняя влага из клубники будет впитываться в бумагу, а крышка спасет от посторонних запахов.

Мыть ягоды нужно только перед тем, как съесть.

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