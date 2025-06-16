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«5 шаурм» или «5 шаурмов» - как правильно?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Захотел перекусить, купил по дороге шаурму, а проголодавшийся друг взял сначала 2 шаурмы, а потом с собой домой унес еще 5 шаурм. Или шаурмов? Как правильно сказать?

У слова «шаурма» отсутствует форма множественного числа, поэтому в русском языке пока нет ни «шаурм», ни «шаурмов».

Шаурма - популярный вид уличной еды. В разных городах России называют его и «шаварма», и «щаверма», и даже «шавЕрма». Кушанье пришло с Востока, а название получило от арабского глагола, который значит «вертеть».

Действительно, поджаренное мясо для шаурмы режут тонкими ломтиками и заворачивают в тонкую хлебную лепешку - питу или лаваш.

«Шаурма» - неисчисляемое существительное, как «каша», «мясо», «шашлык», «борщ» и «масло». Для таких слов множественное число допустимо для обозначения сорта, разновидности: 2 борща - один из капусты, другой из щавеля; 2 каши - на выбор, манная или овсяная.

Форма «2 шаурмы» должна подразумевать 2 ее вида, например с телятиной и с курицей. В ином случае следует говорить «2 порции шаурмы» - этого требует строгая языковая норма.

Будем говорить грамотно!

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