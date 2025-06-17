Как убрать желтизну со дна ванны?

17.06.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

На дне ванны появились желтые следы, просто так не отмываются. Что делать?

Ответ специалиста

С желтизной на дне ванны поможет справиться лимонная кислота либо сам цитрус.

Для начала ополосните ванну из душевой лейки и не вытирайте насухо - она должна остаться чуть влажной. После приступайте к самой процедуре: выжмите сок на загрязненные участки либо засыпьте гранулами лимонной кислоты. Нужно, чтобы вся желтая поверхность оказалась покрытой.

Удалите средство через 15-20 минут, протерев мягкой губкой.

С ваннами, где есть повреждения, следует действовать осторожно. Лучше вначале проверить способ на небольшом участке.