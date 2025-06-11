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Ликбез

Какие слова и выражения называют крылатыми?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Чтобы выразить мысль ярче, часто используют крылатые слова и выражения. Почему они так называются?

«Крылатое выражение» и «крылатое слово» - сами по себе крылатые фразы. Их называют фразеологизмами - в буквальном переводе «равными слову».

Эти обороты не придумывают к каждому отдельному случаю, а используют уже сложившиеся сочетания, которые живут в языке и многим известны. Потому что крылатые слова обычно предельно кратко выражают мысль или очень точно и образно дают характеристику: сказал - как отрезал.

Крылатыми становятся пословицы, поговорки и афоризмы - короткие и выразительные цитаты, изречения известных людей.

Именно такие выражения собрал немецкий филолог Георг Бюхман во второй половине XIX века в книге, которую назвал «Крылатые слова». Вместе с немецкими пословицами и популярными библейским цитатами в сборник попали слова и изречения из других языков, в том числе из русского.

Книга так полюбилась читателям, что выдержала только при жизни автора несколько изданий, а ее название стало крылатым выражением.

Будем говорить грамотно и выразительно!

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