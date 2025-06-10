Можно ли ездить на электросамокате в дождь?

10.06.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Хочу купить себе электросамокат. Можно ли ездить на нем под дождем?

Ответ специалиста

В современных электросамокатах предусмотрена защита от влаги. Ее степень бывает разной, поэтому перед покупкой стоит ознакомиться с характеристиками устройства.

Важные моменты, которые стоит учитывать:

- даже если самокат надежно защищен от влаги, не стоит забывать о собственной безопасности. На мокрой дороге тормозной путь будет длиннее, поэтому ехать нужно аккуратно. Также стоит избегать резких маневров;

- после поездки нужно тщательно просушить самокат, уделив особое внимание местам, под которыми находится проводка;

- не ставьте электросамокат на зарядку, когда он мокрый, - это может привести к короткому замыканию;

- если на улице не просто дождь, а гроза, от поездки нужно отказаться из-за риска удара молнии.