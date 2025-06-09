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Ликбез

«Полтора суток» - как сказать правильно?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Кто-то работает сутками, а кому-то пришлось отработать «полторы сутки». Или «полтора суток»? Как правильно?

Сложное числительное «полторы» произошло из сочетания: «пол вторы». При сложении В исчезло. «Полторы» употребляется с существительными женского рода: полторы недели. А «полтора» из сложения «пол втора» - с существительными мужского и среднего: полтора дня, полтора окна.

Трудность в том, что слова «полтора» и «полторы» в именительном и винительном падежах должны сочетаться с единственным числом существительного. А сутки имеют только множественное. Поэтому ни «полторы сутки», ни «полтора суток» не являются нормативными.

Как быть? Филологи рекомендуют использовать синонимы, если это допустимо, например «полтора дня». Если важно назвать точную продолжительность, можно указать время в часах - 36 часов.

Или поставить числительное в другой, не именительный/винительный падеж. Там необходимо множественное число: в течение полутора суток, около полутора суток, речь идет о полутора сутках.

Будем соблюдать грамматические нормы и говорить грамотно!

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