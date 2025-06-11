Как правильно поливать комнатные растения?

11.06.2025 | 15:37

Вопрос от интернет-пользователя

Никогда не ухаживал за цветами в горшках, а теперь достались по наследству и некому отдать. Как правильно их поливать?

Ответ специалиста

Есть несколько правил ухода за комнатными растениями. Строить какой-то определенный график полива не обязательно, главное - следить за состоянием почвы.

Перед тем как лить в горшок воду, проверьте землю, погрузив в нее палец на пару сантиметров. Если она еще влажная, подождите, а если сухая - время пришло.

Поливать лучше утром, чтобы листья за день успели высохнуть. Вода должна быть комнатной температуры и отстоявшейся в течение суток. Холодная может спровоцировать шок корней.

Лить воду нужно равномерно, чтобы влага впиталась во всю почву и вышла через дренажное отверстие.

Избегайте застоя, всегда убирайте воду из поддона, чтобы корни растений не начали гнить.