Могут ли на работе возлагать новые обязанности?

Вопрос от интернет-пользователя
Много лет работаю в одной организации, должность одна и та же, а круг обязанностей расширяется, зарплата не растет при этом. Никаких бумаг мы с начальством не подписывали. А теперь от меня требуют то, на что я не пошел бы изначально. Это законно?
Ответ юриста
Согласно статье 60 ТК РФ, работодателю запрещено требовать от вас выполнения работы, не прописанной в трудовом договоре. Исключение - случаи, предусмотренные статьей 72.2 ТК РФ и статьей 30 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ.
Поговорите с руководством и объясните сложившуюся ситуацию. Если не удастся решить проблему, вы вправе обратиться в трудовую инспекцию. Это можно сделать через портал онлайнинспекция.рф или лично в Гострудинспекции.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀