Могут ли на работе возлагать новые обязанности?

27.10.2023 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

Много лет работаю в одной организации, должность одна и та же, а круг обязанностей расширяется, зарплата не растет при этом. Никаких бумаг мы с начальством не подписывали. А теперь от меня требуют то, на что я не пошел бы изначально. Это законно?

Ответ юриста

Согласно статье 60 ТК РФ, работодателю запрещено требовать от вас выполнения работы, не прописанной в трудовом договоре. Исключение - случаи, предусмотренные статьей 72.2 ТК РФ и статьей 30 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ.

Поговорите с руководством и объясните сложившуюся ситуацию. Если не удастся решить проблему, вы вправе обратиться в трудовую инспекцию. Это можно сделать через портал онлайнинспекция.рф или лично в Гострудинспекции.