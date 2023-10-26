Можно ли объединить две квартиры в одну?

26.10.2023 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

Купили квартиру соседей, теперь хотим объединить свою с ней, чтобы получилась одна большая, а входную дверь у приобретенной заложить кирпичами. Можно ли так сделать?

Ответ юриста

Да, можно. Согласно статье 40 ЖК РФ вы как собственник помещения при приобретении смежного с вашей квартирой жилья имеете право объединить их в одно.

«Границы между смежными помещениями могут быть изменены или эти помещения могут быть разделены на два и более помещения без согласия собственников других помещений в случае, если подобные изменение или раздел не влекут за собой изменения границ других помещений, границ и размера общего имущества в многоквартирном доме или изменение долей в праве общей собственности на общее имущество в этом доме», - гласит закон.

Если вам необходимо присоединить части общего имущества, на это должно быть получено согласие всех собственников.