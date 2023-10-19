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Ликбез

Должны ли в магазинах стоять камеры хранения?

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Вопрос от интернет-пользователя

В магазине у нашего дома исчезли камеры хранения. Покупателям стало неудобно, приходится с вещами ходить между рядов. Законно ли это и почему так произошло?

Ответ юриста

Магазины не обязаны предоставлять камеры хранения покупателям, а те, в свою очередь, вправе ими не пользоваться, даже если они есть. Это закреплено в статье 421 ГК РФ.

«Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность его заключить предусмотрена настоящим кодексом, законом или добровольно принятым обязательством», - говорится в ней.

Исчезновение камер хранения в магазинах может иметь множество причин:

- ограниченное пространство - сложно выделить отдельное место для ящиков;

- безопасность - в некоторых случаях магазины не предоставляют камеры хранения во избежание краж, потерь или повреждения вещей покупателей. Это направлено на защиту интересов обеих сторон;

- экономия - на установку и содержание ящиков нужны деньги, и услугу могут решить не предоставлять, чтобы снизить затраты.

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