Должны ли в магазинах стоять камеры хранения?

Вопрос от интернет-пользователя
В магазине у нашего дома исчезли камеры хранения. Покупателям стало неудобно, приходится с вещами ходить между рядов. Законно ли это и почему так произошло?
Ответ юриста
Магазины не обязаны предоставлять камеры хранения покупателям, а те, в свою очередь, вправе ими не пользоваться, даже если они есть. Это закреплено в статье 421 ГК РФ.
«Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность его заключить предусмотрена настоящим кодексом, законом или добровольно принятым обязательством», - говорится в ней.
Исчезновение камер хранения в магазинах может иметь множество причин:
- ограниченное пространство - сложно выделить отдельное место для ящиков;
- безопасность - в некоторых случаях магазины не предоставляют камеры хранения во избежание краж, потерь или повреждения вещей покупателей. Это направлено на защиту интересов обеих сторон;
- экономия - на установку и содержание ящиков нужны деньги, и услугу могут решить не предоставлять, чтобы снизить затраты.
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