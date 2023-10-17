Можно ли студентам преподавать в школах?

Вопрос от интернет-пользователя
У моего сына в начальной школе ведет занятия студентка, которая еще только учится. Так вообще можно?
Ответ специалиста
Согласно внесенным в июле этого года изменениям в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», совершеннолетние студенты имеют право преподавать.
«Обучающиеся по программам среднего профессионального образования по специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей «Образование и педагогические науки», и успешно прошедшие промежуточные аттестации в последний год обучения допускаются к педагогической деятельности по образовательным программам дошкольного и начального общего образования», - гласит закон.
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