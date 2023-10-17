Можно ли студентам преподавать в школах?

17.10.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

У моего сына в начальной школе ведет занятия студентка, которая еще только учится. Так вообще можно?

Ответ специалиста

Согласно внесенным в июле этого года изменениям в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», совершеннолетние студенты имеют право преподавать.

«Обучающиеся по программам среднего профессионального образования по специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей «Образование и педагогические науки», и успешно прошедшие промежуточные аттестации в последний год обучения допускаются к педагогической деятельности по образовательным программам дошкольного и начального общего образования», - гласит закон.