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Ликбез

Можно ли студентам преподавать в школах?

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Вопрос от интернет-пользователя

У моего сына в начальной школе ведет занятия студентка, которая еще только учится. Так вообще можно?

Ответ специалиста

Согласно внесенным в июле этого года изменениям в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», совершеннолетние студенты имеют право преподавать.

«Обучающиеся по программам среднего профессионального образования по специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей «Образование и педагогические науки», и успешно прошедшие промежуточные аттестации в последний год обучения допускаются к педагогической деятельности по образовательным программам дошкольного и начального общего образования», - гласит закон.

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