Считаются ли водительские права удостоверением личности?

13.10.2023 | 14:30

Вопрос от интернет-пользователя

В магазине отказались продавать алкоголь по водительскому удостоверению. Я всегда думал, что это как паспорт. Так ли это?

Ответ юриста

Несмотря на наличие фотографии, водительские права не считаются удостоверением личности.

Весной 2023 года Верховный суд РФ в обзоре судебной практики разъяснил, что согласно классификатору видов документов, удостоверяющих личность, который был утвержден решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 апреля 2019 года (№ 53), в России водительское удостоверение не включено в перечень документов, удостоверяющих личность.

«В соответствии с Указом Президента РФ от 13 марта 1997 г. № 232 основным документом, удостоверяющим личность гражданина на территории Российской Федерации, является паспорт гражданина РФ», - говорится в обзоре.