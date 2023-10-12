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Ликбез

Нужно ли платить налог с компенсации вреда здоровью?

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Вопрос от интернет-пользователя

Получил деньги за вред здоровью. Нужно ли платить с них налог?

Ответ юриста

Нет, не нужно.

Согласно статье 217 НК РФ, все виды компенсационных выплат, установленных законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, не подлежат налогообложению.

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