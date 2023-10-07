Что такое СНИЛС и зачем он нужен?

Вопрос от интернет-пользователя
Зачем нужен СНИЛС и нужно ли его менять?
Ответ специалиста
В России на каждого гражданина, а также на иностранных граждан и лиц без гражданства СФР открывает индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым номером. Это СНИЛС, он выдается один раз на всю жизнь.
«Одной из основных задач, для чего необходим СНИЛС, является учет пенсионных прав граждан», - говорится на сайте Социального фонда России.
Счет содержит всю информацию о трудовой деятельности гражданина, страховых взносах, начисляемых работодателями, о стаже. Делается это для того, чтобы людям были начислены соответствующая их рабочей деятельности пенсия и другие социальные выплаты.
СНИЛС действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта и т. д.).
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