Можно ли получать сразу две пенсии?

Вопрос от интернет-пользователя
Муж воевал, из-за ранения стал инвалидом, получает пенсию. Назначат ли ему по старости?
Ответ юриста
Согласно закону граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение двух пенсий - по инвалидности и по старости.
Это касается и людей, пребывавших в добровольческих формированиях, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей.
Полный список категорий людей, имеющих право на выплату двух пенсий сразу, содержится в пункте 3 статьи 3 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ.
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