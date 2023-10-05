Можно ли получать сразу две пенсии?

05.10.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Муж воевал, из-за ранения стал инвалидом, получает пенсию. Назначат ли ему по старости?

Ответ юриста

Согласно закону граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение двух пенсий - по инвалидности и по старости.

Это касается и людей, пребывавших в добровольческих формированиях, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей.

Полный список категорий людей, имеющих право на выплату двух пенсий сразу, содержится в пункте 3 статьи 3 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ.