Могут ли выдать больничный задним числом?

05.10.2023 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

Заболел, но в больницу пошел только через два дня. При этом на работе отпрашивался все это время. Могу ли я теперь взять больничный задним числом?

Ответ юриста

Согласно приказу Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н, выдача и продление листка нетрудоспособности за прошедшие дни, когда гражданин не был освидетельствован медицинским работником, не допускается.

Однако в исключительных случаях это возможно. Решение должна принять врачебная комиссия медорганизации. Лечащий врач на это права не имеет.

Выдача листка нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи за прошедшее время не предусмотрена.