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Ликбез

Может ли бабушка подать на алименты, воспитывая внука?

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Вопрос от интернет-пользователя

Бабушка стала воспитывать внука вместо его родителей, они бросили ребенка и уехали в другой город. Может ли она подать на алименты?

Ответ юриста

Да, может, если она является опекуном или попечителем.

Согласно статье 84 СК РФ, на детей, оставшихся без попечения родителей, алименты взыскиваются в соответствии со статьями 81-83 настоящего Кодекса и выплачиваются опекуну (попечителю) детей или их приемным родителям.

Статья 80 СК РФ при этом гласит, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Если такого не происходит, средства взыскиваются с родителей в судебном порядке.

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