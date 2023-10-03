Какая температура воздуха должна быть в классе?

03.10.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

В школе не включили отопление, дети жалуются, что им холодно. Учителя говорят, что все в пределах нормы.

Ответ специалиста

Согласно санитарным правилам и нормам (СанПиН), температура воздуха в учебных помещениях, кабинетах, аудиториях, гардеробе, спортзале, столовой, рекреации и в туалетах не должна быть ниже +18 градусов.

Если в школе ощутимо холоднее, вы можете обратиться с жалобой в региональное министерство образования или в прокуратуру.