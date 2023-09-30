Могут ли в школе вести уроки в тесном классе?

Вопрос от интернет-пользователя
Ребенок учится в 7-м классе. Кабинет тесный, детей много, они иногда сидят по трое человек за партой. Столы впритык. Даже ходить им трудно. Это нормально?
Ответ специалиста
Это противоречит санитарным правилам и нормам (СанПиН), согласно которым количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного ученика, а также требований к расстановке мебели в кабинетах.
«Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом:
- не менее 2,5 кв. м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;
- не менее 3,5 кв. м на одного обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий».
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