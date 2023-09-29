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Ликбез

Можно ли вернуть деньги за полученный интернет-заказ?

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Вопрос от интернет-пользователя

Купила через интернет зонт, забрала в пункте выдачи, привезла домой, а он оказался меньше, чем ожидалось. В магазине сказали, что не вернут деньги, потому что в описании размер был указан. Правомерно ли это?

Ответ юриста

Это неправомерно, вы можете вернуть деньги за зонт. Более того, вы даже не обязаны объяснять продавцу, почему решили так сделать.

Пункт 21 «Правил продажи товаров дистанционным способом», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 г. № 612, гласит: «Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней.

В случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи товара».

При этом у возвращаемой вещи, если она надлежащего качества, должны быть сохранены товарный вид и потребительские свойства.

«При отказе покупателя от товара продавец должен возвратить ему сумму, уплаченную в соответствии с договором, за исключением расходов продавца на доставку от покупателя возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления соответствующего требования», - гласит закон.

Другое дело - товары надлежащего качества, изготовленные по личному заказу. Их вернуть нельзя.

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