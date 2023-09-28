Сколько домашней работы могут задавать школьнику?

28.09.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Сын приходит из школы и по 3 часа сидит и делает домашнюю работу. Это нормально?

Ответ специалиста

Ответ зависит оттого, в каком классе учится ваш сын.

Согласно санитарным правилам и нормам (СанПиН) продолжительность выполнения домашних заданий для первого класса - 1 час, для второго и третьего - 1,5 часа; четвертого-пятого - 2 часа, шестого-восьмого - 2,5 часа.

Старшеклассники (девятый-одиннадцатый классы) могут получать домашнее задание, выполнение которого займет 3,5 часа.