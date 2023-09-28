Сколько домашней работы могут задавать школьнику?

Вопрос от интернет-пользователя
Сын приходит из школы и по 3 часа сидит и делает домашнюю работу. Это нормально?
Ответ специалиста
Ответ зависит оттого, в каком классе учится ваш сын.
Согласно санитарным правилам и нормам (СанПиН) продолжительность выполнения домашних заданий для первого класса - 1 час, для второго и третьего - 1,5 часа; четвертого-пятого - 2 часа, шестого-восьмого - 2,5 часа.
Старшеклассники (девятый-одиннадцатый классы) могут получать домашнее задание, выполнение которого займет 3,5 часа.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀