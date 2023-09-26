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Ликбез

Что будет с наследством, если его никто не примет?

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Вопрос от интернет-пользователя

Все наследники отказались от квартиры с долгами. Что с ней теперь будет?

Ответ юриста

Согласно статье 1151 ГК РФ, в случае если никто из наследников не принял наследства либо все они отказались от него и при этом не указали, что делают это в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным.

Пункт 2 данной статьи гласит:

«В порядке наследования по закону в собственность городского или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо муниципального, городского округа переходит следующее выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории:

- жилое помещение;

- земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества;

- доля в праве общей долевой собственности на объекты недвижимого имущества».

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