Могут ли учеников водить на физкультуру за территорию школы?

23.09.2023 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

В школе не успели доделать спортивную площадку и водят всех учеников за территорию, на другую. Нормально ли это?

Ответ специалиста

Санитарные правила и нормы (СанПиН) гласят:

«Для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований допускается использование спортивных сооружений и площадок, расположенных за пределами собственной территории и оборудованных в соответствии с требованиями санитарного законодательства».

При этом площадки должны обладать полимерным или натуральным покрытием. Места для занятий не могут быть сырыми и иметь дефекты.