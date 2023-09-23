Могут ли учеников водить на физкультуру за территорию школы?

Вопрос от интернет-пользователя
В школе не успели доделать спортивную площадку и водят всех учеников за территорию, на другую. Нормально ли это?
Ответ специалиста
Санитарные правила и нормы (СанПиН) гласят:
«Для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований допускается использование спортивных сооружений и площадок, расположенных за пределами собственной территории и оборудованных в соответствии с требованиями санитарного законодательства».
При этом площадки должны обладать полимерным или натуральным покрытием. Места для занятий не могут быть сырыми и иметь дефекты.
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