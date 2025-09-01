Ликбез

«ПиццЕрия» или «пиццерИя» - где ударение?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Захотели перекусить и зашли в пиццЕрию - или пиццерИю? Как правильно поставить ударение в слове?

ПиццЕрия и пиццерИя - современная норма допускает два варианта ударения в названии заведения, где готовят и предлагают отведать пиццу. Оба слова пишутся с двумя Ц.

Сначала пицца была незамысловатой едой крестьян и моряков. Как родилось слово, точно не известно. Некоторые видят связь с древнегреческим словом plakuntos, это «плоский хлеб», который служил основой для мяса, овощей, маслин.

Другие объясняют происхождение итальянским глаголом pizzicare, что означает «быть острым», «щипать». С этим согласны музыканты, ведь термин «пиццикато» - языковой родственник «пиццы». Играть пиццикато - значит извлекать звуки из скрипки не смычком, а пальцами, защипывая струны. Вот и готовую пиццу выхватывают из печи особым способом, как бы защипывая ее.

Лепешка, покрытая расплавленным сыром, с кусочками помидоров и других приправ, стала популярной во всем мире в ХХ веке благодаря американцам после Второй мировой войны. Сегодня пицца - самый распространенный в мире вид «быстрой еды», так называемого фастфуда.

Будем говорить и писать грамотно!

