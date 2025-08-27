«ДжиН» и «джиНН» - когда похожие слова пишутся по-разному?

27.08.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда говорят: выпустили джинна из бутылки. Кто такой джинн и сколько Н в слове?

В русском есть несколько пар слов, которые звучат одинаково. А значение их помогает различить наличие или отсутствие удвоенных согласных. Например «бал» (как званый вечер с танцами) пишется с одной Л, а «балл» (как единица оценки) - с двумя. Новая красная сумка (с одном М) обойдется в кругленькую сумму, или суммку (с двумя).

Заимствованное из английского слово «джин», обозначающее алкогольный напиток, Пишется с одной буквой Н.

Если же речь идет об огненном духе из восточных сказок, слово «джинн» нужно написать с двумя Н. Джинны могут принимать какой угодно вид и выполнять любые приказы. Более высокие силы иногда их наказывают, заточая в сосуд.

Так, в сказке про Аладдина джинн жил в волшебной лампе и был ее рабом. А старика Хоттабыча - самого известного в России джинна - освободили из бутылки. Только Хоттабыч был добрым духом, а джинны обычно недружелюбны, поэтому выражение «выпустить джинна из бутылки» означает «дать свободу силам зла». Появилось оно из арабских сказок о джиннах, по чьей-то неосторожности получивших свободу и наславших беды на людей.

Будем говорить и писать грамотно!