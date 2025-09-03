«КЭшбЭк», «кЕшбЭк» или «кЕшбЕк» - как правильно?

03.09.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Реклама призывает нас купить товары, оплатить услуги, оформить банковскую карту. И обещает при этом кешбэк. Что это такое и как грамотно написать слово?

«Кешбэк» - слово-варваризм. Так лингвисты называют слова чужого языка, которые заимствованы совсем недавно и еще не освоены в полной мере. Мы не только не понимаем их точного значения, но и не знаем, как их правильно писать.

Вот и орфография английского cashback пока колеблется. В живой речи чаще пишут с двумя Э. Однако нормы правописания определяет орфографический словарь. В его самом свежем академическом издании рекомендуют писать по-русски с Е и Э - «кЕшбЭк».

Первая часть слова (cash) значит в английском «деньги, наличность», вторая (back) - «назад, обратно». То есть буквально cashback - «деньги назад», «возврат денег». Только не всех, что потрачены на покупку, а какую-то часть, и не всегда, а только при выполнении ряда условий. Так банки и продавцы поощряют своих клиентов.

Будем следовать нормам русской орфографии и писать грамотно!