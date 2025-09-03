Ликбез

«КЭшбЭк», «кЕшбЭк» или «кЕшбЕк» - как правильно?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Реклама призывает нас купить товары, оплатить услуги, оформить банковскую карту. И обещает при этом кешбэк. Что это такое и как грамотно написать слово?

«Кешбэк» - слово-варваризм. Так лингвисты называют слова чужого языка, которые заимствованы совсем недавно и еще не освоены в полной мере. Мы не только не понимаем их точного значения, но и не знаем, как их правильно писать.

Вот и орфография английского cashback пока колеблется. В живой речи чаще пишут с двумя Э. Однако нормы правописания определяет орфографический словарь. В его самом свежем академическом издании рекомендуют писать по-русски с Е и Э - «кЕшбЭк».

Первая часть слова (cash) значит в английском «деньги, наличность», вторая (back) - «назад, обратно». То есть буквально cashback - «деньги назад», «возврат денег». Только не всех, что потрачены на покупку, а какую-то часть, и не всегда, а только при выполнении ряда условий. Так банки и продавцы поощряют своих клиентов.

Будем следовать нормам русской орфографии и писать грамотно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте