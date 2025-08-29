Ликбез

Что означает и как появилось слово «баранка»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Все знают, что такое баранки. Интересно, почему они так называются и как правильно написать слово?

Баранки и похожие на них по форме бублики получили название не по внешнему виду. Вероятнее всего, имя им дали глаголы, в которых отразилась технология приготовления этих мучных изделий.

Баранки когда-то на Руси назвались «обваренки» (по глаголу «обварить», «варить»), потом - «обваранки». Затем В исчезла - так появились «обаранки» и, наконец, знакомые всем «баранки».

Жгутики из заварного теста сгибали кольцом и обваривали. Колечки из заварного теста напоминали круто закругленные рога барана, поэтому наши современники и связывают баранки с бараном. Написание слов совпадает.

Бублики только внешне похожи на баранки, но сами они толстые, пухлые: тесто у них другое. Какое? Ответ найдется в родственных русскому славянских языках. Например, в сербохорватском есть похожее на бублик слово «бубла», что значит «комок», а чешское boubel и польское bаbel означают «пузырь».

Вот и название бубликам дал исчезнувший из русского глагол «бублиться», который до сих пор живет в украинском языке. Означает он «пухнуть, пузыриться».

История слов поможет говорить грамотно!

